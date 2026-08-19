महुआ मोइत्रा की बढ़ीं मुश्किलें! जानिये किस मामले में TMC सांसद के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

Bengal News Today: महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि हेट स्पीच केस में कई समन के बावजूद महुआ कोर्ट में पेश नहीं हुईं.

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महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है.

Bengal News Today: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. महुआ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. कृष्णानगर कोर्ट ने बुधवार (अगस्त, 19, 2020) को TMC सांसद महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. महुआ के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट हेट स्पीच से जुड़े मामले में जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि हेट स्पीच केस में कई समन के बावजूद महुआ कोर्ट में पेश नहीं हुईं. कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी करते हुए 28 अगस्त को एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया.

शाम 5 बजे तक पेश होने का था निर्देश

इससे पहले कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को बुधवार शाम 5 बजे से पहले पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं. महुआ के वकील ने कोर्ट को बताया कि TMC सांसद किसी भी समय पेश नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें डर है कि कोर्ट परिसर के बाहर उनका मजाक उड़ाया जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने उनके बार-बार गैरहाजिर रहने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उनके व्यवहार से कोर्ट के आदेशों का पालन करने में ‘ढिलाई’ दिखाई देती है.

जज ने अपने ऑर्डर में कहा, ‘इस कोर्ट के आदेश की लगातार नाफरमानी….यह दिखाती है कि आरोपी कोर्ट के आदेश का पालन करने में कितना ढीला रवैया अपना रही है. इसलिए इस कोर्ट के पास उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है.’ जज ने यह भी रिकॉर्ड किया कि महुआ के वकील ने कहा था कि वह कोर्ट में पेश नहीं होंगी.

महुआ के खिलाफ क्या है मामला?

महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत एक वीडियो मैसेज से जुड़ी है, जो उन्होंने एक घटना के बाद जारी किया था. इस घटना में महिलाएं उस समय कोर्ट के बाहर अंडे लेकर जमा हो गईं, जब उन्होंने सुना कि कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा के यहां पेश होने की उम्मीद है. वीडियो में महुआ मोइत्रा ने महिलाओं को घूंघट पहनने और अलग-अलग प्रोग्राम करने की सलाह दी थी. यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा की बातों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और यह धार्मिक रूप से भड़काने वाली बातें थीं, जिससे दोनों धर्मों का अपमान हुआ.

किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस?

यह मामला 17 जून, 2026 को कृष्णानगर कोर्ट में फाइल किया गया था. कृष्णानगर पुलिस जिले के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, शिकायत सेक्शन 79, 196, 299, 351 और 353(2) के तहत दर्ज की गई थी. ये नियम कथित तौर पर एक महिला की इज्जत का अपमान करने, ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, क्रिमिनल धमकी और हेट स्पीच से जुड़े हैं.

कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को दिये कई मौके

कोर्ट ने मोइत्रा को शिकायत के सिलसिले में बार-बार पेश होने का निर्देश दिया था. उन्होंने समन का पालन नहीं किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट जारी किया. उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए बुधवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन, वह पेश नहीं हुईं. इसके बाद कोर्ट ने वारंट पर कार्रवाई की. कोर्ट ने अब 28 अगस्त तक अरेस्ट वारंट पर एग्जीक्यूशन रिपोर्ट मांगी है, जिससे तृणमूल MP के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने के साथ मामला नए सिरे से शुरू हो गया है.