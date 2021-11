Bangladeshi smugglers killed at India-Bangladesh border: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कूच बिहार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा (India-Bangladesh Border) पर दो तस्करों (Smugglers) को मार गिराया है. तस्करों के हमले में बीएसएफ पार्टी का एक जवान भी घायल हुआ है. बीएसएफ के जवान बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहे थे. बीएसएफ ने जानकारी दी है कि यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे हुई.Also Read - Punjab News: BSF के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, जानें क्या बोले सीएम चन्नी

दरअसल बांग्लादेश की तरफ से कुछ बदमाश भारत में प्रवेश करके यहां से जानवरों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे. मवेशियों की तस्करी के लिए उन्होंने बांस का ब्रैकट (Cantileve) तैयार किया था. बीएसएफ के जवानों की जब इनपर नजर पड़ी तो उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की और वापस लौट जाने को कहा. Also Read - Quazi Sazzad Ali Zahir: पाकिस्तान को जिसकी 50 साल से है तलाश, भारत ने उस शख्स को किया सम्मानित, जानें वजह

The miscreants from Bangladesh side ventured into Indian side, tried to smuggle cattle using improvised bamboo cantilever. BSF had warned them to go back. Our troops utilised non lethal weapons to deter miscreants, but they attacked on BSF troops with ironrods & sticks: BSF pic.twitter.com/CzvY3BjfMV

— ANI (@ANI) November 12, 2021