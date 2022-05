कोलकाता: गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के काशीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है. अमित शाह ने कहा कि बंगाल में हिंसा की संस्कृति और भय का माहौल है. पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए शाह ने अर्जुन चौरसिया के घर का दौरा किया, जब खबर आई कि भाजयुमो कार्यकर्ता रहस्यमय परिस्थितियों में इलाके में एक इमारत में लटका हुआ पाया गया.Also Read - तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामला: मोहाली के एसएसपी ने कहा- पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोकना अवैध, ये न्याय प्रणाली में हस्तेक्षप

इस बीच टीएमसी ने दावा किया कि अर्जुन चौरसिया भाजपा से नहीं बल्कि तृणमूल से जुड़े थे. अमित शाह से पहले घटनास्थल का दौरा करने वाले टीएमसी के स्थानीय विधायक अतिन घोष ने दावा किया कि चौरसिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे और उन्होंने हाल में हुए कोलकाता नगर निगम चुनावों के दौरान इसके लिए प्रचार भी किया था, जिससे उन्हें स्थानीय भाजपा के एक वर्ग की नाराजगी का सामना करना पड़ा. घोष ने कहा, ‘‘भाजपा आज के प्रदर्शन के दौरान बाहरी लोगों को इकट्ठा कर चुकी है क्योंकि इलाके में उसका कोई आधार नहीं है.’’ Also Read - बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्‍ली पुलिस हरियाणा से ला रही वापस, पंजाब पुलिस अरेस्‍ट करके ले जा रही थी

West Bengal | Union Home Minister Amit Shah met the family of BJYM leader Arjun Chowrasia, in Kashipur.

He was found dead today in Kashipur. pic.twitter.com/98YvLcvx5X

