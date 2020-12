नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पश्चिम बंगाल पहुँच गये हैं. अमित शाह अपने दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं. पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना रहा है. अमित शाह सबसे पहले कोलकाता में स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे. राम कृष्णा आश्रम में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की. अमित शाह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आज रैली करेंगे. Also Read - West Bengal Latest News: इस्‍तीफा देने वाले MLA बोले- मैं TMC के साथ, CM ममता बनर्जी से माफी मांगूंगा

कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता सुवेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता और जितेंद्र तिवारी जैसे तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता, शाह के बंगाल दौरे के दौरान भाजपा में शामिल होंगे. Also Read - TMC में मचे घमासान के बीच आज बंगाल दौरे पर अमित शाह, मंदिरों में पूजा और रोड शो के बाद किसान के घर करेंगे लंच | जानिए पूरा कार्यक्रम

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah at Ramakrishna Ashram in Kolkata Also Read - Amit Shah visit in West Bengal News: अमित शाह का दौरा, CRPF ने पश्‍चिम बंगाल पुलिस को भेजा पत्र

Later today, he will address a public rally in Medinipur pic.twitter.com/zFSHEaBFqx

— ANI (@ANI) December 19, 2020