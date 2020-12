WB Assembly Election: साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को एक और झटका लग सकता है. क्योंकि टीएमसी के अंदर बागी तेवर अपनाने वाले नेताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन नेताओं में टीएमसी के विधायक और मंत्री तक भी शामिल हैं. ऐसा ही कुछ इस बार फिर देखने को मिला है. जहां टीएमसी विधायक और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने एक बयान देकर राजनीतिक हलचल पैदा कर दिया है. Also Read - Gorkha Janmukti Morcha Supports Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका, ताकतवर मोर्चे ने की ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा

विधायक ने ममता सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार के मंत्री फरहाद हकीम को एक खत लिखा. इस खत में उन्होंने लिखा आसनसोल शहर को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने चुना था. लेकिन राज्य सरकार ने राजनीतिक कारणों से आसनसोल को मिलने वाली सुविधाओं से वहां की जनता को वंचित कर दिया है. Also Read - आज ही के दिन हुआ था संसद पर हमला, पीएम मोदी ने कहा- कायराना हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे

TMC MLA & Asansol Municipal Corporation Chairman Jitendra Tiwari writes to West Bengal Minister Firhad Hakim saying, "Our city was chosen by Centre under Smart City Mission project… but due to political reasons we were not allowed to get benefits of it by State Government." pic.twitter.com/WMRoi0Z5lH

— ANI (@ANI) December 14, 2020