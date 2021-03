WB Election 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को कोलकाता (KOlkata)के ब्रिगेड परेड ग्राउंड (Brigade Parade Ground) में आज मेगा रैली करेंगे. चुनाव के लिए सीटें फाइनल होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2021)के लिए भाजपा (BJP)की ये पहली होगी, जिसे पीएम मोदी संबोधित करेंगे. बता दें कि भाजपा द्वारा फरवरी में शुरू की गई ‘परिवर्तन यात्रा’ के समापन मौके पर यह रैली आयोजित की जा रही है. Also Read - मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे! PM मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय से फ़ोन पर की बात

भाजपा नेताओं का कहना है कि आज की इस रैली में अभूतपूर्व भीड़ होगी जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक, रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचेंगे. Also Read - West Bengal: TMC MLA सोनाली गुहा अब बीजेपी में होंगी शामिल, कल टिकट कटने पर रो पड़ीं थीं

Mithun Chakraborty to attend PM Modi’s mega rally at Brigade Parade Ground in Kolkata today: Kailash Vijayvargiya, BJP National General Secretary & party’s central observer for West Bengal Also Read - West Bengal Assembly Election 2021: BJP में शामिल हुए ममता के बेहद करीबी Dinesh Trivedi, कहा-पॉलिटिक्स खेला नहीं....

(file photo) pic.twitter.com/abhFULJXJ6

— ANI (@ANI) March 7, 2021