West Bengal Polls 2021: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है. बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे और नतीजे 2 मई को आएंगे. विधानसभा चुनाव (Assembly Polls 2021) नजदीक आते ही सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार नें जुटी हुई हैं. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बार फिर जीत दर्ज करने की उम्मीद है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को यह भरोसा है कि बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा. Also Read - West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- ये संविधान...

इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से मुलाकात की. मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि ममता जी को पूर्ण समर्थन प्रदान करना लालू जी का निर्णय है. उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता BJP को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है. Also Read - VIDEO: राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में किया रोड शो, छात्राओं के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया

Kolkata: RJD leader Tejashwi Yadav met West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee today Also Read - सत्ता में रहते हुए भारत की तकदीर और तस्वीर बदलना ही BJP का लक्ष्य: जेपी नड्डा

It is Lalu Ji's decision to provide full support to Mamata Ji. Our first priority is to stop BJP from coming to power in Bengal, said Yadav pic.twitter.com/c2pyKV3HUX

— ANI (@ANI) March 1, 2021