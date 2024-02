Sandeshkhali Violence: ममता बनर्जी क्या कर रहीं, हम बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे... TMC सरकार पर भड़की पीड़ित महिला

Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल का संदेशखालि काफी चर्चा में है. संदेशखालि में महिलाओं के साथ यौन हिंसा को लेकर बंगाल की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है. विपक्ष ममता सरकार के खिलाफ खुलकर आ गया है. बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है. कांग्रेस भी निशाना साध रही है. ममता सरकार इसे सियासत बता रही है. वहीं, संदेशखालि की कई महिलाएं भी अब खुलकर सामने आ गई हैं.

संदेशखालि की एक महिला ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है. पीड़ित महिला ने कहा कि हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ. यहाँ की पुलिस बंगाल के लोगों के लिए नहीं है. ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? वह एक हज़ार रुपए देकर शांत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें रुपए नहीं चाहिए. यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. हमें सिर्फ सम्मान और शांति चाहिए.

इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार आज संदेशखालि पहुंचे. पुलिस ने उन्हें संदेशखालि जाने की परमीशन दी. कुछ पहले भी डॉ. सुकांत मजूमदार ने संदेशखालि जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे लेकर काफी झड़प पुलिस से हुई थी. बीजेपी अध्यक्ष इस झड़प में घायल भी हो गये थे. अस्पताल में भर्ती मजूमदार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली देखने भी पहुंचे थे. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कुछ दिन पहले संदेशखालि में जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया था. इसे लेकर कांग्रेस धरने पर बैठ गई थी.

West Bengal | A woman from the violence hit Sandeshkhali says, “We have complained many times but nothing happened, Police here are not for the Bengal people. What is Mamata Banerjee doing? Can’t she see what is happening here? Is she blind? She is trying to negotiate with Rs… pic.twitter.com/VAZlGRKCHV

