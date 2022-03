West Bengal : पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम जिले (Birbhum district) के बोगतुई गांव में 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद पुलिस ने रामपुरहाट (Rampurhat ) के मारग्राम में 40 देश बम (40 crude bombs) बरामद किए हैं. कच्चे बमों को 4 बाल्टियों में छिपाकर एक निर्माणाधीन घर के पिछले हिस्से में रखा गया था.Also Read - West Bengal Violence: सीबीआई ने थामी कमान, मामले दर्ज कर अब शनिवार से शुरू करेगी जांच

बीरभूम के पुलिस अधीक्षक (SP) नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जिले के रामपुरहाट के मारग्राम में 40 देसी बम बरामद हुए हैं. कच्चे बमों को 4 बाल्टियों में छिपाकर एक निर्माणाधीन घर के पिछले हिस्से में रखा गया था. मामले में जांच शुरू कर दी गई है.

West Bengal | 40 crude bombs recovered in Margram, Rampurhat of Birbhum district. The crude bombs were concealed in 4 buckets and kept in the back of an under-construction house. Investigation has been initiated:Birbhum Superintendent of Police (SP) Nagendra Nath Tripathi pic.twitter.com/pfrHa42Fcn

