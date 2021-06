West Bengal Vaccination News Update: भारत सरकार ने देशभर में निशुल्क टीकाकरण के लिए अभियान चलाया है. मगर देश में दूर-दराज के क्षेत्रों में कई ऐसे गांव हैं जहां जल्द टीके की पहुंच मुश्किल हो सकती है. हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इन क्षेत्रों में खुद जाकर लोगों का टीकाकरण करवा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार जिले में सामने आया है. Also Read - UP News: यूपी में कोरोना खत्म होने की कगार पर, पिछले 24 घंटे में सिर्फ 251 नए केस मिले, अब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएगी योगी सरकार

जिले के डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में दस किमी से ज्यादा पैदल चलकर ऐसे ही एक गांव (Adma) में पहुंचे. यहां उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया. डीएम मीणा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सुरक्षाकर्मी और अधिकारियों के साथ पहाड़ी इलाकों से होते हुए गांव की तरफ जा रहे हैं. Also Read - Telangana Unlock Latest Update: तेलंगाना में लॉकडाउन हटा, पर मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, स्कूलों के लिए भी विशेष आदेश

उन्होंने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि अदमा बहुत दूर स्थित एक पहाड़ी गांव है. मैं यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ पहुंचा ताकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण सेंटर ना आना पड़े. टीकाकरण सेंटर गांव से काफी दूर हैं. उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद हमने गांव में मास्क और सैनिटाइजर भी ग्रामीणों के बीच बांटे. Also Read - Farmers Protest: केंद्र पर भड़के राकेश टिकैत, पूछा- शर्म नहीं आती? बोले- दिमाग से गलतफहमी निकाल देना...

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | West Bengal: Alipurduar DM Surendra Kumar Meena (in red & white T-shirt) along with health officials trekked more than 10-km through forests & hilly areas to reach a remote village, Adma & conducted a vaccination drive for people above 45 years of age, yesterday pic.twitter.com/7J7diWiE98

— ANI (@ANI) June 20, 2021