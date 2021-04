पश्चिम बंगाल में भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके घर में ही घेरना चाहती है. तभी तो नंदीग्राम के बाद दीदी का गढ़ माने जाने वाले भवानीपुर विधानसभा सीट पर पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है. आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया. भवानीपुर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है. Also Read - अमित शाह पर अंकुश लगाएं पीएम मोदी, राज्य में दंगे भड़का सकते हैं: ममता बनर्जी

शाह ने दक्षिण कोलकाता के इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तथा अभिनेता रुद्रनिल घोष के लिये समर्थन मांगा . इस क्षेत्र में अच्छी-खासी संख्या में गुजराती लोग रहते हैं.

महिलाओं ने शाह के माथे पर तिलक लगाकर और शंख बजाकर उनका स्वागत किया. शाह ने घर घर जाकर लोगों को पार्टी की प्रचार सामग्री वितरित की और अपनी पार्टी के लिये समर्थन मांगा.

West Bengal | I went to Bhabanipur. Mamata Banerjee is losing her earlier seat and our candidate Rudranil Ghosh will win with a huge mandate: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah pic.twitter.com/OZEOMTSFRz

— ANI (@ANI) April 9, 2021