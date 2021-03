West Bengal Assembly Election 2021: पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा. ऐसे में राजनीतिक दल और नेता कई तरह के वादे कर रहे हैं. इसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने लोगों से वादा कर दिया कि विधानसभा चुनाव (Bengal Vidhansabha Chunav) के बाद वह सभी को अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर अपने खर्चे से ले जायेंगे. ये वादा बीजेपी प्रत्याशी को भारी पड़ गया. चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान में लेते हुए कारण बताओ नोटिस दिया है. Also Read - IND vs ENG: I am not shocked to see Prasidh Krishna in Team India, I Knew his talent, says KL Rahul

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की पंडाबेश्वर सीट से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी को मतदाताओं से चुनाव जीतने के बाद उन्हें अयोध्या में भगवान राम के मंदिर (Ram Mandir) की मुफ्त सैर कराने का वादा करना महंगा पड़ा और उन्हें निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि तिवारी ने यह वादा दो जगह किया. पहली बार 21 मार्च को हरिपुर में एक जनसभा के दौरान और फिर पार्टी की एक सभा में. Also Read - BSEB Bihar Board 12th Result 2021 Date & Time: आज BSEB Inter 2021 का रिजल्ट हो सकता है जारी, ऐसे करें चेक

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी. निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपने जवाब में तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे वादे करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा. उन्होंने (आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से) “अनभिज्ञ होने” के लिये भी निर्वाचन आयोग से माफी मांगी. Also Read - IRCON Recruitment 2021: IRCON में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना एग्जाम का होगा सेलेक्शन, जल्द करें अप्लाई