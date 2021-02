Lokkho Sonar Bangla Campaign LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2021) में भाजपा (BJP) ने अपना पूरा दम-खम लगा दिया है. चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. पश्चिम बंगाल के लिए नड्डा ने आज कोलकाता में सोनार बांग्ला (Lokkho Sonar Bangla Campaign) लॉन्च किया. Also Read - WB Assembly Election: बंगाल चुनाव में एक और क्रिकेटर की एंट्री, मनोज तिवारी गए TMC में, तो अशोक डिंडा बने भाजपाई

सोनार बांग्ला(Lokkho Sonar Bangla Campaign) की लॉन्चिंग को लेकर कोलकाता (Kolkata)में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में कापी उत्साह देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत दो करोड़ सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे जिनका उपयोग भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणापत्र तैयार करने में करेगी.

We'll accept over 2 crore suggestions from people. We'll make available approx 30,000 suggestion boxes across WB. Around 100 boxes will be kept in 294 assembly constituencies. Our workers will go from door to door with 50 boxes &50 will be placed at strategic locations: BJP chief pic.twitter.com/ydHsBsUKn8

