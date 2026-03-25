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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, जानें किस सीट से किसे मिला मौका?
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. पहले और दूसरे चरण की सूची में सैकड़ों उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और अब तीसरी लिस्ट भी सस्पेंस जारी हो गई है.
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