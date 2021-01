West Bengal Assembly Polls: पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया है. इसके तहत वाम दलों के साथ सीटों के बंटवारे और अन्य संयुक्त कार्यक्रमों को लेकर बात की जाएगी. समिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, सीएलपी नेता अब्दुल मन्नान, पूर्व राज्य प्रमुख प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो हैं. Also Read - 'टीका नहीं लगवाऊंगा' वाले बयान पर अखिलेश की सफाई- हमने किसी का अपमान नहीं किया

A committee has been constituted to hold talks with the Left parties regarding seat-sharing and joint programmes for the West Bengal assembly elections. The committee members are Adhir Ranjan Chowdhury, Abdul Mannan, Pradip Bhattacharya and Nepal Mahato: Congress

