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West Bengal Assembly Election Owaisi Aimim Lost Fail Reasons Muslim Seats Analysis

बंगाल में मुसलमानों को पसंद नहीं आई ओवैसी की राजनीति, 12 सीटों पर लड़कर भी क्यों नहीं खुला खाता?

West Bengal Assembly Election: बंगाल चुनाव में AIMIM का खाता तक नहीं खुला है. जानिए ओवैसी की पार्टी किन कारणों से हार गई, वोट शेयरिंग का डेटा और मुस्लिम बहुल सीटों का समीकरण.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि बिहार की तरह बंगाल में पार्टी को गुड न्यूज मिलेगी. पार्टी को उम्मीदे थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वह जीत जाएगी, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे. 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद, पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. यह नतीजे इसलिए भी चौंका रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी ने इन इलाकों में जोर-शोर से प्रचार किया था. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ओवैसी की पार्टी किन कारण बंगाल में खाता नहीं खोल पाई.

गठबंधन टूटने से नतीजों पर असर पड़ा

चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ AIMIM का गठबंधन टूटा, जो बड़ा झटका साबित हुआ. पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ते हुए मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बर्धमान और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों की 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं, इसलिए AIMIM को उम्मीद थी कि यहां उसे वोट मिलेंगे. लेकिन गठबंधन टूटने के बाद ग्राउंड सपोर्ट कमजोर पड़ गया, जिसका असर नतीजों में दिखा.

AIMIM को किस सीट पर कितने वोट मिले?

वोटिंग आंकड़ों पर नजर डालें, तो स्थिति और साफ हो जाती है. मोथाबाड़ी में AIMIM उम्मीदवार को सिर्फ 995 वोट मिले, सुजापुर में करीब 2500 और सूती में 741 वोट ही मिल पाए. रघुनाथगंज में भी करीब 1400 वोट ही मिले. सिर्फ कांडी सीट पर पार्टी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 11,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रही. पार्टी का वोट शेयर लगभग 0.19% ही रहा, जो उम्मीदों से काफी कम है. ज्यादातर उम्मीदवार अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए, जिससे पार्टी की पकड़ कमजोर नजर आई.

किन कारण से हारी AIMIM, कहां बिगड़े समीकरण

हार के कारणों को समझें, तो कई फैक्टर सामने आते हैं. पहला – गठबंधन टूटने से स्थानीय स्तर पर नेटवर्क कमजोर होना. दूसरा – बंगाल की राजनीति में पहले से मजबूत क्षेत्रीय दलों की पकड़ के बीच AIMIM अपनी जगह नहीं बना पाई. तीसरा – बिहार के सीमांचल इलाके में मिली सफलता को बंगाल में दोहराने की रणनीति काम नहीं आई, क्योंकि दोनों राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण अलग हैं. चौथा – आउटसाइडर की छवि और स्थानीय नेतृत्व की कमी भी पार्टी पर भारी पड़ी. एक लाइन में समझें तो वोटों का बिखराव, कमजोर ग्राउंड कनेक्ट और रणनीतिक गलतियों ने AIMIM को बंगाल में पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया.