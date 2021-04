West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की सभा पर पत्थर फेंके गए हैं. बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री हुसैन ने बताया कि ये हमला मंगलवार को हावड़ा में एक रैली के दौरान हुआ. इस हमले का आरोप उन्होंने राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी पर लगाया है. बकौल भाजपा नेता टीएमसी के गुंडे नहीं चाहते हैं कि मैं रैली करूं. इसके विरोध में उन्होंने पत्थरबाजी की. वहां सुरक्षा के लिए पुलिस भी नहीं थी. मेरे पास Y+ श्रेणी की सुरक्षा है मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया. Also Read - WB Assembly Elections 2021: पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- हम कहते हिंदू एक हो जाओ तो मचता बवाल

भाजपा नेता ने इस संबंध में ट्विटर पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं. उन्होंने दावा किया कि इससे साफ है कि टीएमसी जानती है कि वो चुनाव हार रहे हैं. वो हताश हो रहे हैं. ट्वीट में उन्होंने कहा- मैं खुद निकट पुलिस स्टेशन गया और पूछा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षाकर्मियों को क्यों तैनात नहीं किया गया. अजीब है कि इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था. Also Read - Assembly Elections 2021: प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी राज्यों के मतदाताओं से अपील, 'वोट डालकर लोकतंत्र को करें मजबूत'

हुसैन ने इसके साथ एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते नजर आते हैं. तभी सभा में मौजूद लोग उन्हें पत्थर दिखाते हैं. पत्थर हाथ में लेकर मंच से हुसैन कहते हैं कि वो चुनाव इस पत्थर को भी फूल बना देंगे. इन्हें संभालकर रखना. वो कहते हैं कि टीएमसी के भाड़े के गुंडे और द…ल ऐसा कर हे हैं. Also Read - Assembly Elections 2021: पांचों राज्यों में मतदान संपन्न, अधिकतर जगहों पर 70 से 80 फ़ीसदी तक हुई वोटिंग

सभा में भाजपा नेता ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे संस्कार दिए हैं. हम इनकी गुंडागर्दी से डरेंगे नहीं. हम छाती पर चढ़कर बोलने वाले लोग हैं.

यहां देखें वीडियो-

We will convert these stones into a lotus bloom!

BJP win in Bengal is now inevitable!@BJP4Bengal https://t.co/KLkAd1Aqcy pic.twitter.com/PWRvM49m0H

— Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) April 7, 2021