West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीएमसी नेता पर हमले का आरोप लगा है. आरोप है कि माथाभंगा विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस (TMC) उम्मीदवार गिरेंद्र नाथ बर्मन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे थे. टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने बताया कि गुरुवार (8 अप्रैल, 2021) को भाजपा (BJP) के ‘गुंडों’ ने उनकी कार में तोड़फोड़ की और हमला कर दिया. उनके सिर में चोट आई है. घटना उत्तर बंगाल के कूच बिहार की है. Also Read - बंगाल: CM ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, हो सकती है सख्त कार्रवाई

इधर टीएमसी ने इस संबंध में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है. पार्टी ने गुरुवार देर रात अपने घायल नेता की तस्वीर भी शेयर की हैं. कहा गया कि राजबंशी समुदाय में तेजी से जनाधार खोने की वजह से भाजपा घबरा गई है. इसलिए माथाभंगा से टीएमसी उम्मीदवार पर हमले के लिए गुंडे भेजे. टीएमसी ने दावा कि राजबंशियों में खूब सम्मानित व्यक्ति को भी निशाना बनाया गया. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. Also Read - बंगाल: जरुरत पड़ी तो ममता बनर्जी को समर्थन देंगे? सवाल पर क्या बोले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी

मालूम हो कि बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष पर कथित तौर पर हमला हुआ था. आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घोष की कार पर हमला किया. कूच बिहार में उनके वाहन पर ईंट-पत्थर फेंके गए. तब भाजपा नेता ने कहा था- वाहन में मेरी तरफ का शीशा तोड़ दिया गया.

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को मतदान होना है. इसमें पांच जिलों (कूच बिहार, साउथ24 परगनास हावड़ा, हुंगली और अलीपुरदौर) की चालीस सीटों के लिए वोटिंग होगी. बंगाल में आठ चरणों में मतदान होना है और तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है.

West Bengal: Girindra Nath Barman,TMC candidate from Mathabhanga, was allegedly attacked by BJP workers while he was returning from election campaign, yesterday.

"BJP goons vandalised his car & attacked him. He has sustained head injuries. We demand action," said a TMC worker. pic.twitter.com/6HstBL3FsT

— ANI (@ANI) April 9, 2021