कोविड-19 की दूसरी लहर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सातवें चरण में राज्य की 34 सीटों पर सोमवार सुबह सात बजे से मतदान चल रहा है. टीएमसी सांसद नुसरत जहां रूही ने कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है. वोटिंग के लिए पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत जहां रूही (Nusrat Jahan Ruhi) ने चुनाव आयोग (Elections commission) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM MODI) और गृह मंत्री ( HM) अमित शाह ( Amit Shah) की बात ज्‍यादा सुनने और मानने का आरोप लगाया है. नुसरत ने साथ ही सीएम ममता बनर्जी के चेहरे को हर जगह सपोर्ट मिलने का दावा भी किया है.

टीएमसी सांसद नुसरत जहां रूही ने कहा, " मैं जहां भी चुनाव प्रचार किया, वहां केवल एक चेहरे हमारी सीएम को लोगों का समर्थन देखा…. वह ईसी (चुनाव आयोग) इस सबके वक्‍त सो रहा था. जब पीएम ने तया किया कि वह कोई भी पब्लिक रैली नहीं करेंगे, तब चुनाव आयोग ने सभी पब्लिक मीटिंगों को बंद करना तय किया. यह पीएम और एचएम की ज्‍यादा सुनता है."

Wherever I've been campaigning I've seen people's support for only one face-our CM's…Why was EC sleeping all this while? When PM decided he won't hold any public meetings, EC decided to call off all public meetings. It listens to PM & HM more than anyone else: Nusrat Jahan Ruhi pic.twitter.com/cg7Lp1xwxc

— ANI (@ANI) April 26, 2021