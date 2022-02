West Bengal Bandh: पश्चिम बंगाल में भाजपा ने आज निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है. कई जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सिलीगुड़ी में जहां आज सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया तो वहीं सैंथिया में भी इक्का दुक्का लोग ही सड़कों दिखाई दे रहे हैं. बंद के ऐलान के कारण सार्वजनिक वाहन भी नहीं चल रहे हैं, लिहाजा यात्रा कर रहे लोगों को खासा परेशानिय़ों को सामना करना पड़ रहा है.Also Read - TMC नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री साधन पांडे का निधन, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक

Balurghat | BJP workers clash with Police personnel during protests against alleged violence in state’s civic polls

Our workers were protesting peacefully, they are beaten up. Police is playing the role of a cadre for TMC, this is against democracy: Sukanta Majumdar, WB BJP Pres pic.twitter.com/0oAG6Mp64Y

— ANI (@ANI) February 28, 2022