पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर कथित बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने की चूक के लिए शुक्रवार को माफी मांगी ली. मजूमदार ने साफ किया कि उनके ट्विटर अकाउंट को संभालने वाली टीम से यह गलती हुई थी. जैसे ही यह उनके संज्ञान में आया. उन्होंने फौरन सुनिश्चित किया कि ट्वीट डिलीट किया जाए. मालूम हो कि दक्षिण दिनाजपुर जिले के बारोमाश इलाके में बृहस्पतिवार की रात को एक आदिवासी महिला का शव मिला था. मजूमदार ने सरकार पर हमला करते हुए शव का फोटो ट्वीट किया था. इस दौरान उन्होंने महिला की पहचान जाहिर कर दी थी. उन्होंने कहा था कि महिला की बलात्कार के बाद हत्या की गई है.Also Read - अमित शाह के वार पर ममता का पलटवार, पूछा- आप देश के गृहमंत्री हैं या पंश्चिम बंगाल के ?

शुक्रवार को मजूमदार ने बीरभूम जिले में पत्रकारों से कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट संभालने वाली टीम ने गलती की है. बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है. जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने तत्काल नाम हटवाया. हमने गलती दुरूस्त की और हम इसके लिए माफी चाहते हैं. उनके ट्विटर अकाउंट पर इस बार महिला की धुंधली तस्वीर पोस्ट की गई है. Also Read - वीडियो: पी चिदंबरम के खिलाफ कांग्रेस सेल के वकीलों ने Calcutta HC के बाहर लगाए नारे, काला कपड़ा दिखाया

Another women, A tribal women raped and murdered in West Bengal. She belongs to tribal community and was a resident of village Fakirganj, Dakshin Dinajpur district, WB.

Even after so many brutal rapes and murders, CM @MamataOfficial can't hear the cry of people for safety. pic.twitter.com/Rn4kgtN9xG

