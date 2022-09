कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘नबन्ना अभियान’ (सचिवालय तक मार्च) के दौरा न राज्य के बीजेपी के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है . बान्न चलो अभियान के बीच हावड़ा के संतरागाछी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने और तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे.Also Read - ममता सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल, हिरासत में लिए गए सुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मार्च के दौरान संतरागाछी जाने की कोशिश करते समय सोमवार को हिरासत में ले लिया गया. Also Read - राजस्थान: मंत्री अशोक चंदना के कार्यक्रम में सचिन पायलट के नारे लगे, जूते-चप्पल फेंके गए, गुस्साए मिनिस्टर ने दे डाली ये धमकी

भाजपा के नेता एवं सांसद लॉकेट चटर्जी और पार्टी नेता राहुल सिन्हा को भी हिरासत में लिया गया और उन्हें एक जेल वैन से ले जाया गया. उन्हें सचिवालय के पास सेकंड हुगली ब्रिज के नजदीक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के सामने रोका गया. Also Read - '20 लोकसभा सीट वाले केरल में 18 दिन, 80 सीट वाले UP में सिर्फ दो दिन' राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर उठे सवाल

राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘नबन्ना अभियान’ में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से भाजपा समर्थक मंगलवार सुबह कोलकाता और पड़ोसी हावड़ा पहुंचे थे. इसके बाद यहां से यात्रा शुरू हुई.

नबान्न चलो अभियान के बीच हावड़ा के संतरागाछी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने और तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे.

मार्च के लिए महानगर और हावड़ा में राज्य के विभिन्न हिस्सों से अपनी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को लाने के लिए भाजपा ने कई ट्रेनें – तीन उत्तर बंगाल से और चार दक्षिण बंगाल से – किराए पर ली हैं.

पुलिस भाजपा के ‘नबन्ना अभियान’ के मद्देनजर शहर के कई प्रमुख हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लगा दिया है. दूसरे हुगली पुल पर भी अवरोधक लगाए गए हैं, जो महानगर को नबन्ना से जोड़ता है.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने मार्च निकालने से पहले कहा, टीएमसी सरकार जन-विद्रोह से डरी हुई है. अगर वे हमारे विरोध मार्च को रोकने की कोशिश भी करते हैं, तो भी हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे. किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा.

#WATCH | West Bengal: Police use water cannons and tear gas shells to stop and disperse BJP workers in Santragachhi area of Howrah, amid their call for Nabanna Chalo march.

(Video Source: BJP) pic.twitter.com/du2fp9oOFi

— ANI (@ANI) September 13, 2022