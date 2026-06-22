इस राज्य में युवाओं को मिलेंगे 3000 रुपये, महिलाओं को फ्री बस सेवा..., सरकार ने खोला पिटारा

West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना पहला बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया. लंबे समय से नौकरी और महंगाई की चिंता झेल रहे युवाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है. वहीं महिलाओं की पढ़ाई, यात्रा और आर्थिक मदद को लेकर भी कई नई योजनाएं लाई गई हैं.
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में सोमवार (22 जून) को बजट पेश करते हुए ‘भरोसा योजना’ की घोषणा की. इस योजना के तहत, 21 से 45 साल के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. नौकरी नहीं होने वाले ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, जबकि नॉन-ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.
बजट में महिलाओं के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, महिलाओं की आर्थिक सहायता योजना ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लिए 36000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. सरकार ने यह भी ऐलान किया की कि उच्च शिक्षा जारी रखने वाली अविवाहित महिलाओं को एक बार 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
इसके अलावा, सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती का भी ऐलान किया है. राज्य में 20 हजार खाली पुलिस पदों और 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. सब मिलाकर राज्य में करीब 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. साथ ही उत्तर बंगाल में पहला IIT और IIM स्थापित करने की घोषणा भी की गई.
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