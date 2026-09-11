Bengal Bypoll: नंदीग्राम-रेजीनगर में किस्मत आजमाएगी कांग्रेस, जानिए किसको मिला टिकट

पश्चिम बंगाल उपचुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने नंदीग्राम और रेजीनगर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. जानिए यह उपचुनाव कब होने हैं और पूरा सियासी समीकरण.

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नंदीग्राम और रेजीनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे. वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी. (Photo from IANS)

कांग्रेस ने बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की

रेजीनगर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और नंदीग्राम से मिलन प्रधान को टिकट मिला

दोनों सीटों पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे, जबकि नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे

रेजीनगर में कांग्रेस और CPI-M के लिए सीट बढ़ाने का मौका बन सकता है

बंगाल में अगले महीने विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने शुक्रवार रात नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया. रेजीनगर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और नंदीग्राम से मिलन प्रधान चुनाव मैदान में उतरेंगे. बता दें इन दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को नतीजे आएंगे.

6 अक्टूबर को वोटिंग, 9 को आएगा रिजल्ट

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, नंदीग्राम और रेजीनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे. वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी, जबकि पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक खत्म करनी होगी. इन उपचुनावों की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट, दोनों से जीत दर्ज की थी. भवानीपुर में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया और बाद में भवानीपुर सीट बरकरार रखी.

नंदीग्राम में BJP मजबूत, रेजीनगर में टक्कर मुकाबला

बता दें नंदीग्राम 2021 से ही सुवेंदु अधिकारी की वजह से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, दूसरी ओर रेजीनगर की तस्वीर अलग है. पूर्व TMC विधायक हुमायूं कबीर ने इस साल आजाद जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के टिकट पर नाओदा और रेजीनगर दोनों सीटों से चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने नाओदा सीट अपने पास रखने का फैसला किया, जिसके कारण रेजीनगर में उपचुनाव की नौबत आ गई.

Congress President Shri @kharge, has approved the proposals for the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the ensuing bye-elections to the Legislative Assembly of West Bengal pic.twitter.com/jKq9cnFoD1 — Congress (@INCIndia) September 11, 2026

रेजीनगर में कांग्रेस-CPI(M) को उम्मीद

न्यूज एजेंसी IANS ने राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से बताया कि रेजीनगर की जनसांख्यिकी बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है. वहीं, तीन गुटों में बंटी तृणमूल कांग्रेस के लिए भी यहां चुनाव आसान नहीं माना जा रहा. ऐसे में कांग्रेस और CPI(M) के पास विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाने का मौका है. एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के मुताबिक, रेजीनगर उपचुनाव यह संकेत भी दे सकता है कि आने वाले दिनों में बंगाल के अल्पसंख्यक वोट किस तरफ रुख करते हैं.