West Bengal Bypoll Result : आज सुबह आठ बजे से तीन लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल में चार विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे जिसके आज परिणाम आने वाले हैं और मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है. अबतक के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी चार विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही है. शुरूआती रुझानों से यह जानकारी मिली है.

गोसाबा और दिनहाटा में टीएमसी की जीत, बाकी दो में बढ़त,

यह (पश्चिम बंगाल उपचुनाव परिणाम) अपेक्षित था, हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम आराम से जीत रहे हैं. बीजेपी जितनी पीछे जाएगी, लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है. लोग अपनी सरकार से खफा हैं…हमारी पार्टी ने निर्देश दिया कि चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा.

TMC में जीत का जश्न, देखें वीडियो….

#WATCH | TMC workers celebrate outside a counting centre in Dinhata, Cooch Behar as the party leads on all 4 seats in the by-polls to the State Assembly.

TMC’s Udayan Guha is leading in Dinhata with 96,537 votes so far.#WestBengalBypolls pic.twitter.com/k0GyQ3XC87

— ANI (@ANI) November 2, 2021