पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में आज बदलाव होने जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में करीब 10 तक मंत्री शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है. उल्लेखनीय ये भी है कि ममता बनर्जी ने खुद सोमवार को मंत्रिमंडल में बदलाव करने की घोषणा की थी. जहां उन्होंने 4-5 नए चेहरों को शामिल करने की बात कही थी. मालूम हो कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया हुआ है. पार्थ पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. गिरफ्तारी के बाद ममता ने पार्थ को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में विस्तार की घोषणा की.Also Read - बुधवार को ममता मंत्रिमंडल में होगा अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल, जानें किन्हें मिल सकता है मौका!

ममता के मंत्रिमंडल में जिन लोगों के शामिल होने की चर्चा है, उनमें 6 कैबिनेट, 2 राज्यमंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार होंगे. सूत्रों से आ रही जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में तजमुल हुसैन, सत्यजीत बर्मन, बाबुल सुप्रिमयो, स्नेहाशीष चक्रवर्ती, बिप्लव रॉय, पार्थ भौमिक, उद्यान गुहा, प्रदीप मजूमदार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है. Also Read - पश्चिम बंगाल में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने पार्थ चटर्जी की तुलना नेल्सन मंडेला से की, सोशल मीडिया पर बढ़ा बवाल

West Bengal | Nine ministers are to be sworn into West Bengal cabinet after the reshuffle. Babul Supriyo, Partha Bhowmick, Snehasis Chakraborty, and others to be inducted into the state cabinet

— ANI (@ANI) August 3, 2022