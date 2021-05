West Bengal cabinet swearing, News: पश्चिम बंगाल में टीएमसी तीसरी बार सरकार बनने के क्रम में आज ममता बनर्जी के मंत्र‍िमंडल में शामिल होने के लिए टीएमसी के 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. कोलकाता में राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार के नए मंत्र‍ियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है. इस दौरन सीएम बनर्जी अपनी पार्टी के प्रमुख विधायकों और नेताओं के साथ मौजूद थीं. Also Read - Petrol- Diesel Prices Today 10 May 2021: डीजल- पेट्रोल के भाव बढ़े, देखें आज के रेट

राजभवन में कोविड के मद्देनजर गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है.

पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल जगदीप धनखड ने मंत्र‍ियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र में लोगों ने वोट करने का फैसला किया इसलिए उन्हें अपनी ज़िदगी और मानव अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ रही है. अगर आपका वोट आपकी मौत, संपत्ति की तोड़-फोड़ और लूट का कारण बनता है, तो ये लोकतंत्र का अंत है.

Kolkata: The swearing-in ceremony of Mamata Banerjee’s cabinet to begin at Raj Bhavan shortly pic.twitter.com/9WUQlSOuZt

