West Bengal Chunav 2021: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है. बीते दिन हुगली में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में जमकर नारेबाजी हुई, जिस पर बवाल मचा हुआ है. यहां बीजेपी समर्थकों ने ‘देश के गद्दारों को…गोली मारो.. को’ के नारे लगाए. अब पुलिस ने इस मामले में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. Also Read - Rakul Preet Singh ने जिम में जमकर किया Squats, वायरल हो गया वीडियो

पुलिस के मुताबिक, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेश शॉ, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दें कि हुगली में बीते दिन शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. इसी में ये नारेबाजी हुई थी. इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Also Read - WB Assembly Election 2021: अरे! ये क्या बोल गईं ममता...नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है भाजपा

West Bengal: BJP Yuva Morcha President Suresh Shaw and two-party workers arrested, to be produced before Chandannagar court, in connection with “desh ke gaddaron ko, goli maaro saalo ko” slogan raised at BJP rally in Chandannagar yesterday https://t.co/DzAz4DpcU2 Also Read - West Bengal: TMC-MP केडी सिंह दिल्ली से गिरफ्तार, 16 जनवरी तक भेजे गए न्यायिक हिरासत में

— ANI (@ANI) January 21, 2021