CID, West Bengal, CID raid, Malda, Cash: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सीआईडी (CID) ने आज रविवार को मालदा में एक कारोबारी के आवास पर छापे की कार्रवाई की है और एक करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए हैं.Also Read - West Bengal STF ने जिहादी आतंकी संगठनों से संपर्क रखने में दो आरोपियों को मुंबई से किया अरेस्ट

जानकारी के मुताबिक, सीआईडी (CID) ने मालदा के गाजोल इलाके में एक बिजनेसमैन जॉय प्रकाश साहा के आवास पर छापेमारी (CID raid) की है. सीआईडी इस रेड में एक करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए हैं. Also Read - CBI ने TMC के सीनियर नेता राजू साहनी को किया गिरफ्तार, 80 लाख रुपये कैश बरामद

WB | CID conducts raid at the residence of businessman Joy Prakash Saha in Gazole area of Malda, recover over Rs 1 cr in cash

We received info that a man has kept lots of cash at his home, connected to a narcotics smuggling case. Further probe on: Special Superintendent, CID pic.twitter.com/jzLf9369ca

— ANI (@ANI) September 4, 2022