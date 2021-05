West Bengal News Update: पश्चिम बंगाल सीआईडी (CID) ​​ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह (BJP MP Arjun Singh) को नोटिस जारी किया है. उन्हें 25 मई को कोलकाता में उसके समक्ष पेश होने आदेश दिए हैं. सीआईडी के आदेश के बाद भाजपा नेता सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि वो सीआईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपने वकील से सलाह लेंगे. Also Read - Gujrat CID detained Amreli SP for Bitcoin ransom case | बिटक्वाइन फिरौती मामले में गुजरात सीआईडी ने अमरेली के एसपी को हिरासत में लिया

अर्जुन सिंह पूर्व में टीएमसी (TMC) के टिकट पर चार बार विधायक रहे हैं. साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे. तब उन्होंने बैरकपुर सीट (Barrackpore Seat) से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. मालूम हो कि इससे पहले पिछले साल बंगाल पुलिस ने भाजपा सांसद के उत्तर 24 परगमा जिला स्थित भाटपारा में उनके आवास पर भ्रष्टाचार के मामले में छापा मारा था. Also Read - Arun Jaitley urges industry help in honest decision-making

दरअसल मामला एक स्थानीय सहकारी बैंक से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार का है. सिंह साल 2018 में इस सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे. तब पुलिस ने बताया था कि सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई अदालत द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद हुई.

West Bengal CID serves notice to BJP MP Arjun Singh over a matter under Prevention of Corruption Act, asking him to appear before them in Kolkata on 25th May.

