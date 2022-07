West Bengal, Jharkhand, Congress, MLAs, cash, Howrah, TMC, JMM, Politics: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के हावड़ा (Howrah) में झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress ) के तीन विधायकों (3 MLAs) को भारी मात्रा में नकदी (huge cash) के साथ गिरफ्तार करने के मामले की जांच आज रविवार को सीआईडी (CID)को सौंपी गई है. एक अधिकारी ने कहा पश्चिम बंगाल में झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों के वाहनों से नकदी बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है. अब सीआईडी मामले की जांच अपने हाथ में लेगी.Also Read - कैश कांड में फंसे विधायकों पर कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, तीनों नेताओं को पार्टी से किया सस्पेंड

बता दें कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हावड़ा पुलिस ने शनिवार को एक एसयूवी को रोका था, जिसमें हावड़ा के रानीहाटी में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर यात्रा कर रहे थे और कथित तौर पर वाहन में भारी मात्रा में नकदी मिली थी. Also Read - झारखंड के कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से कैश मिलने से गरमाई सियासत, जयराम रमेश बोले- ऑपरेशन लोटस’ हुआ बेनकाब

