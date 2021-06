West Bengal, North 24 Parganas, Crime News, Wedding Ceremony, Communal Tension, News: पश्चिम बंगाल में कल रविवार को एक शादी सामारोह के दौरान दो गुटों के बीच विवाद के दौरान हुई झड़प में बम से हमला किया गया. पुलिस कमिश्‍नर ने बताया कि बमबारी का मकसद सांप्रदायिक तनाव फैलाना हो सकता है. मामले की जांच जारी है. जानकारी के मुताबिक, उत्तर 24 परगना जिले में के जगतदल इलाके में कल शादी समारोह में एक घर पर बम फेंका गया, इसके बाद दो गुटों के बीच झड़प हुई. Also Read - पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाला: BJP नेता शुभेंदु अधिकारी का करीबी अरेस्ट, नौकरी के नाम पर रुपए एकत्रित करने का आरोप

उत्तर 24 परगना जिले में के जगतदल इलाके में कल एक घर पर बम फेंका गया था. बैरकपुर पुलिस आयुक्त ने कहा, एक शादी समारोह में बम से हमला करने के बाद 2 समूहों के बीच झड़प हुई. बमबारी का मकसद सांप्रदायिक तनाव फैलाना हो सकता है. जांच जारी है.

WB: Bomb was hurled at a house in North 24 Parganas district's Jagatdal area yesterday

A clash occurred between 2 groups after a wedding ceremony was attacked by a bomb. The purpose of bombing may be to spread communal tension. The probe is on: Barrackpore Police Commissioner pic.twitter.com/2289mOLgGd

