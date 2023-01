West Bengal: कोलकाता में ISF प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पथराव, लाठीचार्ज, आंसूगैस, कई घायल

कोलकाता: मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके (Esplanade area of Kolkata) में प्रदर्शन कर रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के सदस्यों की शनिवार को पुलिस (Kolkata police) के साथ जोरदार झड़प हुई. जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ, अश्रु गैस का भी उपयोग हुआ. प्रदर्शनकारी लोग तृणमूल कांग्रेस द्वारा दक्षिण 24 परगना जिले में आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध कर रहे थे. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया गया, वहीं कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने शहर के मध्य में एक मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनसे जवाहरलाल नेहरू रोड को खाली करने और यातायात की अनुमति देने का अनुरोध किया. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने सड़क खाली करने से इनकार कर दिया और मांग की कि भांगर में उसके कार्यकर्ताओं पर हमले में शामिल अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया जाए.