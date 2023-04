ईद पर नमाज के लिए जुटे लोगों के बीच पहुंची ममता बनर्जी, कहा- 'कुछ लोग नफरत की राजनीति कर देश को बांट रहे हैं'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि वह अपनी जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन ‘‘देश को बांटने नहीं देंगी.’’ बनर्जी ने शहर के रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए एकत्रित लोगों से बात करते हुए उनसे एकजुट होने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2024 के लोकसभा चुनावों में परास्त हो. उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं…मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं लेकिन देश को बांटने नहीं दूंगी.

भाजपा पर देश के संविधान को बदलने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘वह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू होने नहीं देंगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं (अपने राजनीतिक विरोधियों के) धन बल और केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं अपना सिर नहीं झुकने दूंगी.’’ तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक उद्देश्य के साथ उनकी पार्टी पर कार्रवाई करने का आरोप लगाती है.