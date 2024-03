Hindi West Bengal

West Bengal Cm Mamata Banerjee Sustained A Major Injury Says Tmc

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee को सिर पर लगी चोट, अस्पताल में भर्ती

Bengal News Today: सिर पर चोट लगने के बाद TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को कोलकाता के SKSM अस्पताल (SKSM Hospital) में भर्ती कराया गया है.

Bengal News Today: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के सिर पर चोट लगी है. चोट लगने के बाद TMC प्रमुख को कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तृणमूल कांग्रेस (AITMC) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. TMC ने ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें उनके माथे से खून निकलता दिख रहा है.

Our chairperson @MamataOfficial sustained a major injury.

Please keep her in your prayers 🙏🏻 pic.twitter.com/gqLqWm1HwE — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 14, 2024

बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी कालीघाट के घर में गिर गईं, जिससे उन्हें काफी चोट आई है. बताया जा रहा है कि जिस समय ममता बनर्जी अपने घर में गिरीं वहां उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे. अभिषेक ने उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया.

Wishing CM @MamataOfficial a speedy recovery. Our prayers are with her for a quick return to good health… pic.twitter.com/6ysCgl9I2t — Dr. Sukanta Majumdar ( মোদীজির পরিবার ) (@DrSukantaBJP) March 14, 2024

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्वीट कर ममता बनर्जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की. सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया, ‘मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’

Shocked and deeply concerned about the road accident involving Hon'ble Chief Minister of West Bengal @MamataOfficial didi. My thoughts are with her during this difficult time, and I'm wishing her a speedy recovery. #MamataBanerjee https://t.co/OKx0eOfgcH — M.K.Stalin (@mkstalin) March 14, 2024

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट किया, ‘पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ हुई दुर्घटना से स्तब्ध और अत्यंत चिंतित हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.