West Bengal News: पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद शनिवार को पहली बार विधानसभा पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली. ममता ने कहा कि पिछले छह महीनों में केंद्र सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, बस केंद्र के मंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता हथियाने के इरादे से रोजाना बंगाल आते रहे और इस दौरान पैसा पानी की तरह बहाया गया. चुनाव के दौरान सभी केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे. मुझे नहीं पता कि उन्होंने विमानों और होटलों पर कितने करोड़ रुपये खर्च किए. यहां पानी की तरह पैसा बह रहा था.'

पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए 30,000 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है. ममता ने मांग की है कि पूरे देश में एक वैक्सीन कार्यक्रम होना चाहिए. ममता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सार्वभौमिक वैक्सीन योजना को लागू करने में विफल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगी. बनर्जी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा था लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है.

Election Commission needs immediate reforms. Bengal has a spine and it never bows. There was a conspiracy, all central ministers landed here. I don't know how many crores they spent on planes & hotels. Money was flowing like water here: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/Mt1ViF36kP

