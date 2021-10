West Bengal Corona Update: दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से संक्रमण के मामलों और मौतों की तत्काल समीक्षा करने को कहा है. साथ ही केंद्र ने त्योहारी सीजन में कोविड बचाव संबंधी सावधानियां सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.Also Read - UP Corona News: कोरोना को लेकर अच्छी खबर! संक्रमण से मुक्त हुए यूपी के ये 41 जिले; जानें अपने शहर का हाल...

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव को 22 अक्टूबर को जारी पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्य में पिछले 30 दिन के दौरान संक्रमण के 20,936 नए मामले और 343 मरीजों की मौत के मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस अवधि में भारत में सामने आए नए मामलों का 3.4 फीसदी जबकि मौत के मामलों का 4.7 फीसदी है.

कोलकाता में संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए भूषण ने कहा कि 21 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जिले में औसत दैनिक मामलों के मद्देनजर अत्याधिक मामले सामने आए. उन्होंने कहा कि कोलकाता में पिछले सप्ताह की तुलना में संक्रमण की दर में करीब 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to Narayan Swaroop Nigam, Health Secretary of West Bengal Govt regarding new deaths and cases of #COVID19 in the state, in last 30 days.

"One of the primary districts of concern is Kolkata…" reads the letter. pic.twitter.com/ulc6YAmDpg

