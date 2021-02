कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित निमटीटा रेलवे स्टेशन पर एक बम हमले में राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बम से हमला अज्ञात लोगों का द्वारा किया गया. मंत्री के साथ साथ इस हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल राज्य के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर 2 पर थे. ये रात 10 बजे कोलकाता रवाना होने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान इनपर हमला हुआ. इनके साथ एक विधायक व दो अन्य लोगों को भी अस्पताल ले जाया गया, जहां से इन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021: बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस सीट बंटवारे को करेगी वाम दलों से वार्ता

बता दें कि एक तरफ जहां मंत्री पर बम से हमला किया गया वहीं दूसरी तरफ भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. भाजपा नेता फूलबागान एरिया में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय की तरफ एक मामले की जानकारी लेने के लिए मार्च कर रहे थे. तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां नारेबाजी शुरू कर दी गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुआ और दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े और ईंट और लाठियां बरसाने लगे. बता दें कि राज्य में अप्रैल महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लगातार हिंसा में इजाफा देखने को मिल रहा है.

West Bengal Labour Minister (MoS) Jakir Hossain is stable and is out of danger. He received injuries in one hand and one leg: Dr Amiya Kumar Bera, Superintendent Murshidabad Medical College

The Minister has been shifted to Kolkata. pic.twitter.com/gvtgngvl92

