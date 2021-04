West Bengal Election 2021: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण मतदान से पहले राजनीतिक घमासान तेज है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 अप्रैल को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई तो यहां भी यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाया जाएगा. उनके इस बयान पर तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है और कहा है कि हमें तो रोमियो ही पसंद हैं. Also Read - अमित शाह पर अंकुश लगाएं पीएम मोदी, राज्य में दंगे भड़का सकते हैं: ममता बनर्जी

ट्वीट कर महुआ मोइत्रा ने कहा, “अजय बिष्ट उर्फ सीएम योगी का ताजा बयान सुनिए…’अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाएँगे.’ गुड्डू जी, आपके शोहदों के उलट, बंगाली लोग हमेशा दिल से प्यार करने वाले लोग हैं. हमें अपना संगीत पसंद है, हमें अपनी कविताएँ अच्छी लगती है, हमें मिष्टी पसंद है और हाँ हमें अपने रोमियो पसंद हैं.” Also Read - WB Assembly Election 2021: उत्तरी बंगाल में बदलते राजनीतिक समीकरण,TMC और भाजपा के बीच रोचक मुकाबले की उम्मीद

Latest from Ajay Bisht aka YogiCM:

“Anti-Romeo squads in Bengal if BJP is voted in” Also Read - नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में डटी भाजपा, शाह ने घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया

Gudduji- Unlike your ilk, we Bengalis are lovers at heart!

We like our music, our poetry, our mishti & yes, our Romeos too!

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 8, 2021