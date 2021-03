West Bengal, West Bengal Assembly Elections 2021, News: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले ईस्‍ट मिदनापुर में एक फायरिंग के वाकये में सुरक्षा बलों के दो जवान घायल हो गए हैं. रुलिया जिले के बंदवान में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग के वाहन को आग लगा दी गई. Also Read - WB Assembly Elections 2021: बंगाल में TMC बनाम BJP, जानें दोनों पार्टियों की ताकत और कमजोरी

पुलिस के मुताबिक, मिदनापुर जिले की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सत्सतामल गांव में मतदान से पहले आज सुबह गोलीबारी की घटना में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं.

Those associated with TMC trying to terrorise ppl in Argoal panchayat area: Anup Chakraborty,BJP Dist Pres pic.twitter.com/FQNiKUjtff

East Midnapore: 2 security personnel injured in a firing incident at Satsatmal, Bhagwanpur assembly constituency, early morning today, ahead of voting for West Bengal polls

भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने कहा, टीएमसी से जुड़े लोग अरगोला पंचायत क्षेत्र में पीपीएल को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं.

पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव आयोग के वाहन को आग लगा दी गई

पुरुलिया जिले के बंदवान में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग के वाहन को आग लगा दी गई. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले शुक्रवार रात पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए एक वाहन को आग लगा दी गई. बताया जा रहा है कि वाहन निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्र पर छोड़ने के बाद वापस जा रहा था. इस दौरान राज्य के नक्सल प्रभावित जंगलमहल क्षेत्र के तुलसिडी गांव में इसमें आग लगा दी गई.

West Bengal: A vehicle caught fire under mysterious circumstances as it was returning after delivering food to the polling workers in Purulia, last night. The driver has been taken for questioning. More details awaited. pic.twitter.com/SPLNohNbHO

