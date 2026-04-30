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Exit Poll: बढ़ गई TMC की टेंशन! एक और एग्जिट पोल में BJP ने मारी इतनी सीटों पर बाजी, क्या बंगाल में बदलेगी सत्ता
Exit Poll: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है. जानें सीटों का अनुमान और 4 मई को आने वाले असली नतीजों की पूरी जानकारी.
Exit Poll: पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प रहा है. अब एग्जिट पोल आने के बाद तस्वीर थोड़ी साफ होती दिख रही है. VoteVibe के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 143 से 163 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी 127 से 147 सीटों तक रह सकती है. अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बना सकती है. हालांकि अभी ये सिर्फ अनुमान हैं. असली नतीजे 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएंगे, जिससे पूरी स्थिति साफ हो जाएगी.
फेज 1 और फेज 2 का खेल
इस बार चुनाव दो चरणों में हुआ और दोनों फेज में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिली. पहले फेज में बीजेपी मजबूत नजर आई और उसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं दूसरे फेज में टीएमसी ने वापसी की कोशिश की और बेहतर प्रदर्शन किया. लेकिन जहां मुकाबला कांटे का था, यानी कम अंतर वाली सीटें, वहां बीजेपी थोड़ा आगे दिख रही है. इन सीटों पर छोटी बढ़त भी बड़े नतीजे तय कर सकती है, जिससे चुनाव का पूरा रिजल्ट बदल सकता है.
अलग-अलग इलाकों में अलग ट्रेंड
बंगाल के अलग-अलग इलाकों में पार्टियों का प्रदर्शन अलग रहा है. प्रेसिडेंसी क्षेत्र में टीएमसी अभी भी मजबूत नजर आ रही है और वहां उसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. दूसरी तरफ वर्धमान इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर बताया जा रहा है. ऐसे छोटे-छोटे अंतर ही कुल सीटों पर बड़ा असर डालते हैं. यही वजह है कि बीजेपी को बहुमत के करीब या उससे ऊपर दिखाया जा रहा है, जबकि टीएमसी कुछ सीटों से पीछे रह सकती है.
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दूसरे एग्जिट पोल क्या कहते हैं
सिर्फ एक एग्जिट पोल ही नहीं, बल्कि कई और सर्वे भी सामने आए हैं. कुछ सर्वे बीजेपी को बहुमत देते दिख रहे हैं, तो कुछ टीएमसी की वापसी की बात कर रहे हैं. एक पोल में टीएमसी को बहुत ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि बाकी पोल्स में मुकाबला करीब-करीब बराबर दिखाया गया है. कांग्रेस और वाम दल इस बार ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए और चुनाव की रेस में पीछे नजर आ रहे हैं.
रिकॉर्ड वोटिंग और अब नजर नतीजों पर
इस बार बंगाल में लोगों ने बढ़-चढ़कर वोट डाला. पहले चरण में 93% से ज्यादा और दूसरे में करीब 90% वोटिंग हुई, जो काफी ज्यादा है. इससे साफ है कि लोगों ने चुनाव में पूरा जोश दिखाया. अब सभी की नजर 4 मई पर है, जब नतीजे सामने आएंगे. सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत है. अब देखना होगा कि कौन इस आंकड़े को पार करता है और बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाती है.
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