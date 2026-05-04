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West Bengal Election 2026 Result Bjp Wins Central Will Apply These 5 Schemes

बंगाल में चला 'मोदी मैजिक', सरकार बनते ही लागू होंगी ये 5 योजनाएं, जानिए लिस्ट में कौन-सी स्कीम?

West Bengal Assembly Election: बंगाल चुनाव नतीजों में बीजेपी की जीत के बाद केंद्र सरकार कई योजनाएं - जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत और फसल बीमा योजना राज्य में लागू कर सकती है.

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बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. भाजपा ने प्रचंड बहुमत तक की यात्रा पूरी कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लंबे शासन को चुनौती दी है. कुछ सीटों पर अंतिम दौर की काउंटिंग जारी है और भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा जीत की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस सत्ता परिवर्तन के साथ यह चर्चा तेज हो गई है कि अब राज्य में केंद्र सरकार किन योजनाओं को लागू करेगी. चलिए आपको बताते हैं मोदी सरकार बंगाल के लिए क्या प्लान कर रही है?

PM फसल बीमा योजना से किसानों को राहत

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का उद्देश्य – किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है. बंगाल में यह योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी और राज्य सरकार ने इससे दूरी बनाए रखी थी. अब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनने की स्थिति में उम्मीद है कि राज्य के किसानों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा और खेती से जुड़े जोखिम कम होंगे.

गरीबों के लिए घर और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत, गरीब परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन बंगाल में कई जगह इसके क्रियान्वयन को लेकर विवाद और रुकावटें सामने आई थीं. वहीं दूसरी बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) – गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है, लेकिन राज्य में इसे लागू नहीं किया गया और इसके बदले राज्य की अपनी स्वास्थ्य योजना चलाई जाती रही. अब सत्ता परिवर्तन के बाद इन दोनों योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

मछुआरों और श्रमिकों को उम्मीद

समुद्री और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है. यह मछुआरों को आर्थिक सहायता और आधुनिक सुविधाएं देने का काम करती है. वहीं उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लेकर भी लंबे समय से विवाद चलता रहा है. बीजेपी का कहना है कि इन योजनाओं को राज्य में सही तरीके से लागू नहीं किया गया, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं.

बीजेपी की जीत से विपक्ष नाखुश

इन चुनावी नतीजों के बाद, बंगाल की राजनीति एक नया मोड़ देखने को मिला. एक तरफ बीजेपी समर्थक इसे विकास और बदलाव का अवसर बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा मान रहा है. आने वाले समय में यह साफ होगा कि ये योजनाएं कितनी तेजी से और किस तरीके से जमीन पर लागू होती हैं.

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