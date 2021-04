Assembly Elections 2021, West Bengal, West Bengal Elections 2021, West Bengal Polls, News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के चौथे चरण का मतदान चल रहा है. हावड़ा में 44 सीटों पर 9 सीटों , दक्षिण 24 परगना में 11, 5 अलीपुरद्वार में, 9 कूचबिहार में और हुगली में 10 पर चुनाव हो रहे हैं. वोटिंग सुबह सात बजे से शुरू हो चुकी है. Also Read - West Bengal Assembly Elections 2021: सीतलकूची में मतदाताओं की मौत पर बोलीं CM Mamata Banerjee- पहले से ही थी कुछ होनी की आशंका

चुनाव आयोग ने 15,940 मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की कम से कम 789 कंपनियों को तैनात किया है. CAPF की प्रत्येक कंपनी में 100 कर्मी शामिल होते हैं अधिकारियों सहित. Also Read - हिंसा में 4 की मौत: कल कूचबिहार में विरोध रैली करेंगी ममता बनर्जी, पीएम मोदी बोले- यह रणनीति आपको नहीं बचाएगी

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी तथा अरूप बिस्वास की राजनीतिक किस्मत का फैसला शनिवार को चौथे चरण के चुनाव के लिए होने वाले मतदान हो रहा है. Also Read - Cooch Behar Firing: ममता बनर्जी ने CRPF पर लगाया फा‍यरिंग का आरोप, केंद्रीय बल ने साफ कहा- घटना से हमारा कोई संबंध नहीं

Voting for the fourth phase of #WestBengalPolls begins, 44 seats across 5 districts in fray pic.twitter.com/Y0JjEjftoo — ANI (@ANI) April 10, 2021

भाजपा के दो सांसद भी आज 10 अप्रैल को हो रहे चुनाव में मैदान में है. इस चरण में उत्तर बंगाल में कूचबिहार तथा अलीपुरद्वार जिलों और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

निर्वाचन आयोग ने 44 निर्वाचन क्षेत्रों में बनाए 15,940 मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कम से कम 789 टुकड़ियों को तैनात किया है. सीएपीएफ की सबसे अधिक 187 टुकड़ियों की तैनाती कूच बिहार में होगी जहां चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं देखी गई थी. ऐसी ही एक घटना में तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला किया था.

People queue up to cast their votes for the fourth phase of #WestBengalElections2021. Visuals from Bhetaguri Lal Bahadur Shastri High School, designated as a polling booth, in Dinhata of Cooch Behar district. pic.twitter.com/iwhhz5fhw5 — ANI (@ANI) April 10, 2021

चौथे चरण में होने वाले हाई प्रोफाइल मुकाबलों में कोलकाता में बंगाली फिल्म उद्योग का दिल कहे जाने वाले टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो और मौजूदा विधायक अरुप बिस्वास के खिलाफ चुनावी जंग दिलचस्प होगी। वहीं टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने की कवायद में बेहाला पश्चिम सीट से भाजपा की उम्मीदवार एवं फिल्म अभिनेत्री श्राबंती चटर्जी को टक्कर देंगे.

BJP candidate from Bhangar constituency in South 24 Parganas district, Soumi Hati cast her vote for the fourth phase of #WestBengalElections2021. Visuals from Panchuria Primary School in Bhangar. pic.twitter.com/4q50GJlven — ANI (@ANI) April 10, 2021

आज हो रहे चुनाव में टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए राजीव बनर्जी की किस्मत का भी फैसला होगा. ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी हावड़ा जिले के दोमजुर से चुनाव लड़ेंगे. टीएमसी का साथ छोड़ भाजपा में शामिल शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी लगभग हर चुनावी सभा में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के निशाने पर रहे हैं.

इस चरण में भाजपा के सांसद लॉकेट चटर्जी और नितिश प्रमाणिक हुगली और कूचबिहार जिलों में क्रमश: चुचुड़ा तथा दिनहाटा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. आज रहे चुनाव में कुल 1,15,81,022 मतदाता 373 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे.

हावड़ा में नौ विधानसभा सीटों, दक्षिण 24 परगना में 11, अलीपुरद्वार में पांच, कूचबिहार में नौ और हुगली में 10 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था. वहीं, टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और उनके भतीजे एवं लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं कीं.

चुनाव आयोग 8 चरणों बंगाल विधानसभा चुनाव करवा रहा है और 2 मई, रविवार को और मतगणना और परिणाम घोषित किए जाएंगे.