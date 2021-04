West Bengal Elections 2021, PM Modi, West Bengal Polls, News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM MODI) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Elections 2021) के चौथे चरण के तहत शनिवार को हो रहे मतदान में लोगों से रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है. वही चुनाव आयोग के मुताबिक, सुबह 9:30 बजे तक लगभग 15.85% वोटिंग हुई है. Also Read - West Bengal Assembly Elections 2021: सीतलकूची में मतदाताओं की मौत पर बोलीं CM Mamata Banerjee- पहले से ही थी कुछ होनी की आशंका

पीएम मोदी ट्वीट किया, " पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान हो रहा है. मैं लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं. खासकर युवा और महिला मतदाताओं से मैं बड़ी संख्या में आकर मतदान करने का अनुरोध करूंगा."

As the 4th phase of the West Bengal elections begin, urging the people voting today to do so in record numbers. I would especially request the youth and women to vote in large numbers.

