West Bengal, COVID-19 restrictions, कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) ने आज शनिवर को राज्य में जारी कोविड-19 प्रतिबंधों (ongoing COVID-19 restrictions) को शनिवार को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया. साथ ही सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए बेहद सीमित तरीके से खुले मैदानों में मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी है.

Restrictions, relaxation measures & advisory as already in force under the Disaster Management Act read with WB Epidemic Disease, COVID-19 Regulations 2020, stand extended up to January 31, 2022: West Bengal government

