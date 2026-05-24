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पश्चिम बंगाल: फाल्टा में कमल खिलने पर PM मोदी ने दी बधाई, बोले- लोकतंत्र की जीत हुई

बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की. देबांशु पांडा रिकॉर्ड अंतर से विजयी रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर खुशी जताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लोग देख रहे हैं. (Photo from IANS)

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपा) ने बड़ी जीत दर्ज की है. इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और नवनिर्वाचित विधायक देबांशु पांडा को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि फाल्टा की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और यह लोकतंत्र की जीत है. उन्होंने यह भी कहा कि यह नतीजा धमकियों की राजनीति की हार को दर्शाता है.

PM मोदी बोले – लोकतंत्र और जनता की जीत

पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि फाल्टा की जनता ने रिकॉर्ड अंतर से भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाकर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि यह जीत पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दिखाती है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लोग देख रहे हैं और उसी आधार पर जनता ने यह फैसला लिया है. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि उनका योगदान सराहनीय रहा है.

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भारी अंतर से जीते BJP उम्मीदवार देबांशु पांडा

बता दें फाल्टा सीट से भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,09,021 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. उन्हें कुल 1,49,666 वोट मिले. दूसरे स्थान पर सीपीआई (एम) के उम्मीदवार शंभूनाथ कुर्मी रहे, जिन्हें 40,645 वोट मिले. वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक 10,084 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट हासिल कर पाए और चौथे स्थान पर रहे, जिससे उनकी जमानत भी जब्त हो गई.

फाल्टा नतीजों ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

इस चुनाव परिणाम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया इतिहास बना दिया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की स्थापना के बाद पहली बार किसी पार्टी का उम्मीदवार चौथे स्थान पर पहुंचा है. यह भी पहली बार हुआ है कि 2011 के बाद किसी बड़ी पार्टी की जमानत जब्त हुई है. इन नतीजों को राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है.

भाजपा की बढ़त और आगे की रणनीति

फाल्टा उपचुनाव के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की कुल सीटें बढ़कर 208 हो गई हैं. यह जीत भाजपा के लिए राज्य में एक मजबूत संकेत मानी जा रही है. पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा आगे भी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करती रहेगी. पार्टी कार्यकर्ताओं को भी उनके प्रयासों के लिए बधाई दी गई. इस जीत ने राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है और आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं.

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(इनपुट-एजेंसी के साथ)