पश्चिम बंगाल सरकार ने 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश, जानें किसे मिली राहत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को दो साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है.

बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है. शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की भी घोषणा की है.

वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि उद्योग की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहेगी.