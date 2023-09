Breaking : परफ्यूम के गोदाम में भीषण आग, मीलों दूर तक दिखी लपटें

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कोलकाता में इलियट रोड (Elliot Road area) पर स्थित परफ्यूम के एक गोदाम (perfume godown) में आज शनिवार शाम को आग लग गई, लेकिन किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि आग रात सवा आठ बजे लगी, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना का यह वीडियो भी सामने आया है.

#WATCH | West Bengal: Fire broke out at a perfume godown in the Elliot Road area in Kolkata. Fire tenders are present at the spot. Further details are awaited. pic.twitter.com/VfjeLXUgaR

