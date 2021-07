कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (West Bengal CM) ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने सोमवार को बताया कि उनकी सरकार ने इजराइली स्पाइवेयर पेगासस (Pegasus espionage controversy) के जरिए नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी कराए जाने के आरोपों की पड़ताल के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग ( judicial commission) गठित किया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पेगासस के माध्यम से, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित सभी को निगरानी में रखा गया है. हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. पश्चिम बंगाल जांच आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है.Also Read - दिलीप घोष बोले- ममता बनर्जी 'भीख' के लिए PM मोदी से मिलना चाहती हैं, TMC ने कहा- जाहिलों जैसी बात न करें

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, वरिष्ठ न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर (Justice Madan Bhimrao Lokur) और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (ex-Chief Justice, Calcutta High Court) ज्योतिर्मय भट्टाचार्य (Jyotirmay Bhattacharya) के नेतृत्व में, हमने आयोग की शुरुआत की है. जांच में वे अवैध हैकिंग, निगरानी, मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग आदि की निगरानी करेंगे. Also Read - Pegasus जैसी टेक्नोलॉजी के कारण लाखों लोग सुरक्षित हैं, चैन की नींद सो पाते हैं: NSO

दो सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे. उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर इसके दूसरे सदस्य हैं. Also Read - Maharashtra News: उद्धव सरकार का नया फरमान, मोबाइल का कम-से-कम इस्तेमाल करें सरकारी कर्मचारी

Through Pegasus, everyone including judiciary & civic society has been under surveillance. We expected that during Parliament, Centre will investigate under SC supervision, but they didn’t. West Bengal is the first state to initiate a commission of enquiry: WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/F0LXGMBoao

— ANI (@ANI) July 26, 2021