West Bengal Hindi News: दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस (Coronavirus) और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने दोनों शहरों की हवाई यात्रा सीमित करने का ऐलान किया है. आज मंगलवार को बागडोगरा एयरपोर्ट (Bagdogra Airport) ने ट्वीट ये जानकारी दी. इसने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश पर पांच जनवरी, 2022 से मुंबई और दिल्ली से पश्चिम बंगाल आने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स को अस्थाई रूप से सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन आवागमन की अनुमति होगी और अगले आदेश तक ऐसा ही रहेगा.Also Read - World Hindi News: अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अशरफ गनी की हत्या चाहता था तालिबान?

सप्ताह में सिर्फ दो दिन बंगाल आ सकेंगी दिल्ली और मुंबई की घरेलू फ्लाइट्स

बागडोगरा एयरपोर्ट के ट्वीट में बताया गया कि सप्ताह में सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को ही मुंबई और दिल्ली की घरेलू फ्लाइट्स बंगाल में लैंड कर सकेंगी. ट्वीट में यात्रियों से अपील की गई है वो अधिक जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें. Also Read - UP News: माफिया अतीक अहमद के बेटे ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, हत्या की कोशिश का भी आरोप; ताबड़तोड़ दबिश दे रही पुलिस

दिल्ली और मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस

मालूम हो कि मुंबई और दिल्ली में कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4099 नए मामले सामने आए जबकि एक की मौत हुई है. इसी के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 14,58,220 हो गई है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 6.46 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले सात महीनों में सबसे ज्यादा है. Also Read - Delhi News: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित, आइसोलेशन में गए

शहर में 18 मई को पॉजिटिविटी दर 6.89 प्रतिशत दर्ज की गई थी. दिल्ली में 29 दिसंबर, 2020 को, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राजधानी में एक ‘येलो’ अलर्ट का आदेश दिया था. इसी तरह मुंबई में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में मुंबई 8,082 नए मरीज मिले हैं. इनमें ओमिक्रॉन के भी चालीस नए केस सामने आए हैं. (इजेंसी इनपुट्स)

As per the direction from Govt of WB, w. e. f 5th Jan 2022 all incoming domestic flights from Mumbai and Delhi to West Bengal (Bagdogra) will be temporarily allowed only twice a week on Monday and Friday until further orders.

— Bagdogra Airport (@aaibagairport) January 4, 2022